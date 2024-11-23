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Джетс відмовляться від послуг 4-разового MVP НФЛ – ESPN

Руслан Травкін — 23 листопада 2024, 13:19
Джетс відмовляться від послуг 4-разового MVP НФЛ – ESPN
Аарон Роджерс
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Квотербек Аарон Роджерс залишить команду Національної футбольної ліги Нью-Йорк Джетс після завершення сезону.

Про це повідомляє ESPN. Підтверджує цю інформацію і видання Sports New York, яке наближене до команди.

Джерело зазначає, що після травми ахілла 40-річний Роджерс зазнає серйозних фізичних труднощів і не може ефективно переміщатися.

Джетс провалюють цей сезон. Франшиза з Нью-Йорку здобула лише 3 перемоги при 8 поразках у сезоні-2024. Клуб має лише теоретичні шанси на вихід у постсезон.

Аарон був обраний на драфті НФЛ-2005 під №24. Перші 17 років кар’єри квотербек грав за Грін-Бей Пекерс. У цьому клубі він виграв Супербоул-2011, а також визнавався чотири рази MVP сезону в НФЛ.

НФЛ Американський футбол Аарон Роджерс Нью-Йорк Джетс

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