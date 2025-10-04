Експрезиденту УАФ Павелку повідомили про підозру у службовому підробленні

ГУ Національної поліції міста Києва повідомило про підозру колишньому президенту УАФ Андрію Павелку про нову підозру у кримінальному правопорушенні.

Про це йдеться у постанові правоохоронних органів.

Колишнього функціонера підозрюють у вчиненні дій, за які передбачено відповідальність згідно 366 статті Кримінального кодексу України та за трьома статтями КПК – 276, 277 та 278.

За даними слідства, Павелко незаконно заволодів коштами УАФ, які було перераховано від УЄФА, що у поліції кваліфікували як службове підроблення. Суть справи: кошти від УЄФА надходили на рахунок приватної компанії і потім зникали у невідомому напрямку. Загальна сума збитків оцінюється у 9,32 млн євро.

Нагадаємо, Павелка тримали під вартою у 2023-2024 роках протягом 259 днів під час розслідування справи про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучного газону.

У підсумку, колишній президент УАФ подав скаргу до ЄСПЛ та стягнув з України компенсацію.