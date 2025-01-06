Президент Федерації карате: Навіть і не мріяв, щоб вступ до федерації коштував 5500 доларів

Як повідомив Чемпіону пресаташе Української Федерації Карате Ігор Левенштейн, керівництво УФК дізналось про харківський інцидент зі ЗМІ та готує офіційну реакцію, яка має з'явитися завтра, 7 січня, у соцмережах федерації.

"Ця інформація безумовно не стосується ані нашої федерації, ані жодного з наших клубів, – сказав президент УФК Іван Дутчак. – Ми чекаємо на відповідь від силових органів, від яких новина потрапила до ЗМІ, після чого звернемось до тих, хто її поширює з проханням скорегувати щодо причетності УФК до цього шахрайства".

Президент Федерації карате також пожартував, що навіть не мріяв про те, щоб вступ до федерації коштував 5500 доларів.

Нагадаємо, напередодні у Харкові затримали місцевого жителя, який допомагав чоловікам призовного віку уникати мобілізації та покидати територію України.

46-річний чоловік пропонував оформити військово-облікові документи та забезпечити членство в УФК, щоб надалі виїхати з країни у складі спортивної делегації. За свої послуги він просив 5500 доларів.