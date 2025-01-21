На війні з Росією загинув чемпіон України з панкратіону Павло Унгурян.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Спортсмену з Чернівців було лише 27 років. Боєць трагічно загинув унаслідок атаки FPV-дрона на Куп'янському напрямку Харківської області.

Випускник Чернівецького національного університету Павло Унгурян був чемпіоном України з панкратіону серед юніорів та багаторазовим чемпіоном області.

Зазначимо, що панкратіон – це давньогрецьке бойове мистецтво та вид спорту. Уперше включений до програми олімпійських ігор Стародавньої Греції в 648 році до н. е. Поєднує в собі елементи боротьби та кулачного бою.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув український футбольний арбітр Андрій Щепотьєв.