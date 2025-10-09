На війні загинув колишній гравець збірної України з регбіліг

На війні з Росією у віці 35 років загинув Микола Гетьманов – колишній гравець національної збірної України з регбіліг, майор поліції, боєць спецпідрозділу "КОРД" та регбіст клубу "Легіон XIII".

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Зазначається, що Гетьманов отримав смертельне поранення 5 жовтня, виконуючи бойове завдання на Куп’янському напрямку, що на Харківщині. У нього залишилися дружина і 4-річний син.

"Микола був людиною, яка жила в ритмі боротьби – і на полі, і на війні. Його ім’я знала вся регбійна спільнота – як надійного гравця харківського "Легіону XIII" та як колишнього представника національної збірної. Ще у 2000-х роках він стояв біля витоків українського регбіліг", – йдеться в повідомленні.

