На війні загинув колишній гравець збірної України з регбіліг

Микола Дендак — 9 жовтня 2025, 15:17
Микола Гетьманов
Спортивний комітет України

На війні з Росією у віці 35 років загинув Микола Гетьманов – колишній гравець національної збірної України з регбіліг, майор поліції, боєць спецпідрозділу "КОРД" та регбіст клубу "Легіон XIII".

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Зазначається, що Гетьманов отримав смертельне поранення 5 жовтня, виконуючи бойове завдання на Куп’янському напрямку, що на Харківщині. У нього залишилися дружина і 4-річний син.

"Микола був людиною, яка жила в ритмі боротьби – і на полі, і на війні. Його ім’я знала вся регбійна спільнота – як надійного гравця харківського "Легіону XIII" та як колишнього представника національної збірної. Ще у 2000-х роках він стояв біля витоків українського регбіліг", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на війні з Росією загинув відомий український тренер з легкої атлетики Андрій Бобровник.

