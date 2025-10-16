Загинув 19-річний футболіст: йому стало погано під час матчу Першої ліги Казахстану

Загинув 19-річний футболіст казахстанської команди Хан Тенгрі Діас Толеу.

Про це повідомила Федерація футболу Казахстану.

Вінгеру стало зле сьогодні, 16 жовтня, під час матчу 25 туру Першої ліги Казахстану проти Екібастуза. На 64 хвилині зустрічі він впав на газон. Врятувати життя молодого футболіста не вдалося.

"З глибоким сумом повідомляємо, що не стало гравця футбольного клубу Хан Тенгрі Діаса Толеу, який виступає в Першій лізі Казахстану. Від імені Казахстанської федерації футболу висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і партнерам по команді. Це непоправна втрата для всього казахстанського футболу", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що для з'ясування всіх обставин до Алмати вилетіли генеральний секретар Давид Лорія та керівник Дирекції з проведення змагань серед професійних клубів Бахитжан Пазилхаір.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на війні з російськими окупантами загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства Павло Іщенко.