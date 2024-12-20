На війні проти Росії загинув український арбітр

На війні проти російських окупантів загинув український футбольний арбітр Андрій Щепотьєв.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

30-річний харківʼянин працював на матчах дитячо-юнацького футболу та зустрічах аматорських ліг, був слухачем Національної школи арбітрів (2020) та працював тренером місцевого Арсенала.

Андрій Щепотьєв після початку повномасштабного вторгнення вступив у ряди Збройних сил України. Загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Раніше повідомлялося, що війна забрала життя 50-річного Дмитра Твардовського, який є батьком голкіпера донецького Шахтаря Дениса Твардовського.