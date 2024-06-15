МОК допустив 25 "нейтральних" спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпійські ігри-2024

Міжнародний олімпійський комітет опублікував список з 25 "нейтральних" спортсменів із російськими та білоруськими паспортами, яких допустили до участі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це МОК повідомив у заяві на своєму офіційному сайті.

Велоспорт: Тамара Дронова, Альона Іванченко і Олександр Власов (усі — Росія), Ганна Церах (Білорусь)

Гімнастика: Анжела Бладцева (Росія), Іван Литвинович і Віялета Бардзіловська (Білорусь)

Важка атлетика: Сюзанна Володько, Євген Тихонцов (Білорусь)

Боротьба: Начін Монгуш, Шаміль Мамедов, Арслан Багаєв, Абдулла Курбанов, Алан Остаєв, Магомед Муртазалієв, Наталя Малишева, Вероніка Чумікова, Аліна Касабієва, Єлизавета Петлякова (Росія);

Єгор Акуліч, Владислав Козлов, Абубакар Хаслаханов, Дмитро Зарубський, Віолетта Ребікова, Христина Сазикіна (Білорусь)

Результати перевірок на нейтральність в інших видах спорту будуть оголошені згодом. Зазначимо, що у тхеквондо жоден представник Росії та Білорусі не був визнаний нейтральним спорсменом.

Олімпійські ігри-2024 пройдуть з 26 липня до 11 серпня.