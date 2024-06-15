Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

МОК допустив 25 "нейтральних" спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпійські ігри-2024

Игорь Чернявский — 15 червня, 14:45
МОК допустив 25 нейтральних спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпійські ігри-2024

Міжнародний олімпійський комітет опублікував список з 25 "нейтральних" спортсменів із російськими та білоруськими паспортами, яких допустили до участі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це МОК повідомив у заяві на своєму офіційному сайті.

Велоспорт: Тамара Дронова, Альона Іванченко і Олександр Власов (усі — Росія), Ганна Церах (Білорусь)

Гімнастика: Анжела Бладцева (Росія), Іван Литвинович і Віялета Бардзіловська (Білорусь)

Важка атлетика: Сюзанна Володько, Євген Тихонцов (Білорусь)

Боротьба: Начін Монгуш, Шаміль Мамедов, Арслан Багаєв, Абдулла Курбанов, Алан Остаєв, Магомед Муртазалієв, Наталя Малишева, Вероніка Чумікова, Аліна Касабієва, Єлизавета Петлякова (Росія);

Єгор Акуліч, Владислав Козлов, Абубакар Хаслаханов, Дмитро Зарубський, Віолетта Ребікова, Христина Сазикіна (Білорусь)

Результати перевірок на нейтральність в інших видах спорту будуть оголошені згодом. Зазначимо, що у тхеквондо жоден представник Росії та Білорусі не був визнаний нейтральним спорсменом.

Олімпійські ігри-2024 пройдуть з 26 липня до 11 серпня.

МОК (Міжнародний олімпійський комітет) Олімпійські ігри-2024

МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

МОК планує створити Олімпійські кіберспортивні ігри
МОК спростував інформацію про допуск представників РФ та Білорусі до Олімпіади
Україна звернулася до МОК із закликом застосувати санкції до росіянина Михайла Маміашвілі
Україна вимагає у МОК відсторонити російських борців, які підтримують війну
МОК зняв документальний фільм про приму української гімнастики

Останні новини