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На війні загинув український легкоатлет Малованюк

Олександр Булава — 22 березня 2025, 12:34
На війні загинув український легкоатлет Малованюк
Орест Малованюк
facebook/Спортивний комітет України

Війна забрала життя українського легкоатлета Ореста Малованюка.

Про це повідомляє Спортивний Комітет України.

Військовий загинув під час виконання бойового завдання в районі Вовчанська на Харківщині, йому було 27 років.

Орест був не лише воїном, але й видатним спортсменом. Майстер спорту України, чемпіон України зі спортивного орієнтування (рогейн) та з легкої атлетики (24-годинний біг), переможець молодіжної першості України з бігу на 1 милю 2018 року.

"Орест Малованюк воював за Україну з 2017 року. Пройшов найгарячіші точки фронту: Слов’янськ, Бахмутський напрямок, Хромове, Кліщіївку, займався повітряною та наземною розвідкою. Військові навички та досвід Ореста, його холоднокровність і точність дій зробили воїна легендою серед побратимів. Та 16 лютого 2025 року, під час виконання бойового завдання в районі Вовчанська на Харківщині Герой прийняв останній бій", – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, напередодні Збройні сили України ліквідували В'ячеслава Ходакіна – каратиста з Криму, який воював за Росію.

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