Таїландський бокс буде представлений на Олімпійських іграх-2024

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) схвалив Таїландський бокс як показовий вид спорту на Олімпійських іграх-2024, які пройдуть у Парижі.

Про це повідомляє Спортивний Комітет України.

Муей тай — це бойове мистецтво, що походить з Таїланду і практикується у багатьох частинах світу. В основі мистецтва лежить ударна техніка (удари руками і ногами).

Поєдинок триває 5 раундів по 3 хвилини кожен з двохвилинною перервою між ними.

Зазначимо, що МОК може додати до конкретних ОІ один або більше додаткових видів змагань за зверненням Організаційного комітету Олімпійських ігор.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Наразі Україна вже виборола понад 100 ліцензій на Ігри.

Нагадаємо, нещодавно Україна підтвердила участь на ОІ-2024.