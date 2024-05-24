Таїландський бокс буде представлений на Олімпійських іграх-2024
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) схвалив Таїландський бокс як показовий вид спорту на Олімпійських іграх-2024, які пройдуть у Парижі.
Про це повідомляє Спортивний Комітет України.
Муей тай — це бойове мистецтво, що походить з Таїланду і практикується у багатьох частинах світу. В основі мистецтва лежить ударна техніка (удари руками і ногами).
Поєдинок триває 5 раундів по 3 хвилини кожен з двохвилинною перервою між ними.
Зазначимо, що МОК може додати до конкретних ОІ один або більше додаткових видів змагань за зверненням Організаційного комітету Олімпійських ігор.
Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Наразі Україна вже виборола понад 100 ліцензій на Ігри.
Нагадаємо, нещодавно Україна підтвердила участь на ОІ-2024.