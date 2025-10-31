Міжнародний олімпійський комітет скасував 12-річний контракт із Саудівською Аравією

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) скасував угоду, укладену із Саудівською Аравією щодо проведення перших кіберспортивних ігор.

Про це пише BBC.

Змагання мали відбутися у столиці Ер-Ріяді у 2027 році в рамках 12-річної угоди з країною.

Спочатку його запуск мав відбутися цього року, але, як повідомляється, його перенесли через побоювання щодо часу, необхідного для організації заходу.

У заяві МОК йдеться, що обидві сторони "взаємно домовилися" про розірвання угоди, але прагнуть "реалізувати свої амбіції в кіберспорті різними шляхами".

Саудівська Аравія стала ключовим гравцем у світі змагальних ігор і протягом останніх двох років проводить щорічний Кубок світу з кіберспорту.

Після буму до та під час пандемії Covid-19, багато великих кіберспортивних змагань та команд мали труднощі з пошуком коштів для проведення дорогих заходів.

Саудівська Аравія готова фінансувати заходи через свій Державний інвестиційний фонд (PIF), який, за її словами, є частиною зусиль щодо відмови від залежності від нафти для отримання доходу.

Королівство також значно інвестувало в більш традиційні види спорту, і критики стверджують, що ця практика, відома як "спортивне маріонеткування" , покликана відвернути увагу від стану прав людини в королівстві та його анти-ЛГБТ-законів.

Незважаючи на розрив з МОК, країна нещодавно оголосила про плани розпочати Кубок націй з кіберспорту з листопада 2026 року, що дозволить учасникам змагатися під своїми національними прапорами.

МОК заявляє, що все ще має плани провести власні Олімпійські кіберспортивні ігри, які проходитимуть паралельно з традиційними літніми та зимовими Іграми.

Інтерес Саудівської Аравії до ігрової індустрії виходить за рамки кіберспорту, і нещодавно вона очолила заявку на купівлю ігрового гіганта Electronic Arts за рекордні 55 мільярдів доларів (42 мільярди фунтів стерлінгів).

Компанія видає популярні відеоігри, включаючи EA FC, Battlefield та Apex Legends. Саудівська Аравія також має частки у видавці Grand Theft Auto Take Two, розробнику Resident Evil Capcom та Nintendo.

Нагадаємо, Всесвітня атлетична федерація (World Athletics) заявила про звільнення персоналу та звернення до правоохоронних органів після виявлення корпоративної крадіжки на суму понад 1,5 мільйона євро (1,3 мільйона фунтів стерлінгів).