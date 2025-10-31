Всесвітня атлетична федерація стала жертвою корпоративної крадіжки на суму 1,3 мільйона фунтів стерлінгів

Всесвітня атлетична федерація (World Athletics) заявила про звільнення персоналу та звернення до правоохоронних органів після виявлення корпоративної крадіжки на суму понад 1,5 мільйона євро (1,3 мільйона фунтів стерлінгів).

Про це повідомляє BBC.

Міжнародний керівний орган спорту заявив, що фінансове шахрайство, яке протягом кількох років здійснювали два його співробітники та контрактний консультант, було виявлено під час першого щорічного аудиту за новою командою фінансового керівництва.

Один із працівників уже звільнився до того, як крадіжку було виявлено на початку цього року, тоді як з іншим та консультантом були розірвані контракти після внутрішнього розслідування.

Президент Всесвітньої легкоатлетичної асоціації Себастьян Коу заявив, що організація "налаштована повернути будь-які кошти, які вона може, використовуючи всю силу закону".

"Занадто багато організацій замовчують подібні інциденти, звільняючи працівників з обмеженою інформацією, що дозволяє злочинцям продовжувати свої шахрайські дії та крадіжки в нових організаціях.

Ми не така організація. Ми створили міцну репутацію завдяки належному управлінню, прозорості та захисту того, що правильно, навіть якщо це іноді трохи незручно", – додав він.

Керівний орган заявив, що також запровадить "набір посилених заходів внутрішнього фінансового контролю" для запобігання шахрайству в майбутньому.