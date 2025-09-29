Власники клубів АПЛ та зять Трампа придбають видавця відомого симулятора EA FC за 55 мільярдів

Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF) та інвестеційна компанія Silver Lake стануть спонсорами відомої корпорації Electronic Arts, яка займається видавництвом серії футбольного симулятора EA FC (колишня FIFA).

Про це йдеться на сайті EA.

Згідно з джерелом, сьогодні, 29 вересня, EA погодилася на поглинання консорціумом, який складається з PIF, Silver Lake та Affinity Partners. В межах угоди, що передбачає повну оплату готівкою, EA була оцінена в приблизно 55 мільярдів доларів.

Згідно з умовами угоди, консорціум придбає 100% акцій EA, а PIF розширить свою існуючу 9,9% частку в компанії. Акціонери EA отримають 210 доларів за акцію готівкою. Ціна покупки за акцію на 25% перевищує незалежну ціну акцій EA, яка на момент закриття ринку 25 вересня 2025 року, останнього повністю незалежного торгового дня, становила 168,32 долара, а також перевищує незалежний історичний максимум EA, який на момент закриття ринку 14 серпня 2025 року становив 179,01 долара.

Повідомляється, що угода буде закрита в першому кварталі 2027 року і стане найбільшою в історії інвестицією, повністю заснованою на спонсорських коштах. Після завершення транзакції звичайні акції EA більше не будуть котируватися на жодному публічному ринку. Штаб-квартира EA залишиться в Редвуд-Сіті, Каліфорнія, а керівником компанії продовжить залишатися Ендрю Вілсон.

Нещодавно з'явилася інформація, що Electronic Arts планує викупити власні акції та піти з біржі, перейшовши зі статусу публічної компанії в приватну.

Зазначимо, що PIF володіє англійським Ньюкаслом, Silver Lake має 18% акцій у City Football Group (Манчестер Сіті, Жирона, Палермо, Труа та ін.), а Affinity Partners була заснована та повністю належить Джареду Кушнеру, зятю нинішнього президента США Дональда Трампа.

