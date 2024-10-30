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Янкіс перервали переможну ходу Доджерс у Світовій серії

Руслан Травкін — 30 жовтня, 07:41
Янкіс перервали переможну ходу Доджерс у Світовій серії
x.com/MLB

Клуб Нью-Йорк Янкіс скоротив відставання від Лос-Анджелес Доджерс у Світовій серії з бейсболу.

Янкіс здобули перемогу на власному полі з рахунком 11:4. У серії до 4 перемог вони тепер поступаються 1-3.

Особливо успішним для господарів виявився 8 інінг, коли вдалося зробити 5 ранів.

МЛБ – Світова серія
30 жовтня

Нью-Йорк Янкіс – Лос-Анджелес Доджерс 11:4 (1-3 в серії до 4 перемог)

Огляд матчу:

Нагадаємо, Доджерс за власну історію 7 разів вигравали Світову серію. Востаннє вони ставали чемпіонами 2020 року. Янкіс – найтитулованійший клуб МЛБ. Вони ставали чемпіонами 27 разів, правда остання їхня перемога відбулася ще у сезоні-2000.

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