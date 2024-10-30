Янкіс перервали переможну ходу Доджерс у Світовій серії
x.com/MLB
Клуб Нью-Йорк Янкіс скоротив відставання від Лос-Анджелес Доджерс у Світовій серії з бейсболу.
Янкіс здобули перемогу на власному полі з рахунком 11:4. У серії до 4 перемог вони тепер поступаються 1-3.
Особливо успішним для господарів виявився 8 інінг, коли вдалося зробити 5 ранів.
МЛБ – Світова серія
30 жовтня
Нью-Йорк Янкіс – Лос-Анджелес Доджерс 11:4 (1-3 в серії до 4 перемог)
Огляд матчу:
Нагадаємо, Доджерс за власну історію 7 разів вигравали Світову серію. Востаннє вони ставали чемпіонами 2020 року. Янкіс – найтитулованійший клуб МЛБ. Вони ставали чемпіонами 27 разів, правда остання їхня перемога відбулася ще у сезоні-2000.