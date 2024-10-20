Визначився перший фіналіст Світової серії з бейсболу

У ніч з 19 на 20 жовтня відбувся 5 матч фіналу Американської ліги з бейсболу.

Нью-Йорк Янкіс обіграли Клівленд Гардіанс з рахунком 5:2 і вийшли до Світової серії. Для Янкіс це буде перша можливість позмагатися за титул з 2009 року. Тоді вони здолали Філадельфію Філліс.

Нагорода MVP серії дісталася Джанкарло Стентону, який у п'яти іграх вибив чотири хоум-рани

МЛБ – бейсбол

Фінал Американської ліги, 20 жовтня

Клівленд Гардіанс – Нью-Йорк Янкіс 2:5 (Янкіс виграли серію 4-1)

Інший фіналіст визначиться згодом. Зараз у фіналі Національної ліги Лос-Анджелес Доджерс веде у серії з Нью-Йорк Метс з рахунком 3-2.

Огляд гри:

Your 2024 American League Champions: The New York Yankees. pic.twitter.com/BxoAH6LPFY — New York Yankees (@Yankees) October 20, 2024



