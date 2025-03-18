Доджерс у Токіо переграли Кабс у матчі-відкритті МЛБ-2025
Чинний переможець Світової серії Лос-Анджелес Доджерс у матчі-відкритті МЛБ-2025 переграв Чикаго Кабс.
Гра проходила в Токіо. Клуб із Каліфорнії здобув перемогу з рахунком 4:1.
Більшість вболівальників на трибунах підтримували саме Доджерс, оскільки за них грає зірка світового бейсболу Шоей Отані. Також Лос-Анджелес перед цим сезоном посилив склад 23-річним японським пітчером Рокі Сасакі.
Сасакі на поле не вийшов, але від цього місцевим уболівальникам гірше не стало, адже роль пітчера виконував ще один японець у складі Доджерс Йосіному Ямамоту.
У перших чотирьох інінгах хітери Доджерс завойовували бази, але набрати очок так і не зуміли, що призвело до того, що Кабс вели з рахунком 1:0.
Надалі гравці чемпіонів зуміли зібратися, а бейсболісти Чикаго, навпаки, допускали помилки.
МЛБ – регулярний сезон
Лос-Анджелес Доджерс – Чикаго Кабс 4:1
Нагадаємо, незадовго до старту сезону Доджерс погодили новий контракт із головним тренером.