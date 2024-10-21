Доджерс вибили Метс та зіграють проти Янкіс у Світовій серії з бейсболу
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Відбувся шостий матч фіналу Національної ліги з бейсболу між Лос-Анджелес Доджерс та Нью-Йорк Метс.
Клуб із Каліфорнії здобув перемогу з рахунком 10:5 та вийшов у Світову серію МЛБ-2024.
Лідер Доджерс японець Шохей Отані не на найвищому рівні провів цю гру, але героєм для Лос-Анджелеса став інший бетер Томмі Едман, який і завоював MVP фінальної серії NLCS (National League Championship Series).
Бейсбол – МЛБ-2024
Фінал Національної ліги, 6 матч, 21 жовтня
Лос-Анджелес Доджерс – Нью-Йорк Метс 10:5 (Доджерс виграли серію 4-2)
У Світовій серії суперником "хитрунів" буде Нью-Йорк Янкіс, які здолали у фіналі Американської ліги Клівленд. Доджерс за історію франшизи виграли 7 титулів World Series за 21 фінал. Янкіс – найтитулованіший клуб МЛБ. Вони 27 разів ставали чемпіонами при 13 поразках.