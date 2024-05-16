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У Мінмолодьспорті розповіли, скільки спортсменів загинуло внаслідок агресії РФ

Микола Дендак — 16 травня, 09:19
У Мінмолодьспорті розповіли, скільки спортсменів загинуло внаслідок агресії РФ

Виконувач обов'язків міністра у справах молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що внаслідок агресії Росії загинули 456 українських атлетів і тренерів, які належали до національних збірних.

Про це він розповів у інтерв'ю для DW.

"Еліта українського спорту сьогодні зі зброєю в руках відстоює нашу незалежність та наше майбутнє. Ми зазнаємо дуже великих втрат.

Буквально минулого тижня загинув двократний чемпіон Європи з важкої атлетики, він займав четверту позицію на Олімпіаді в Ріо.

Число загиблих та поранених українських спортсменів збільшується практично щодня", — сказав Бідний.

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Окрім цього, міністр також додав, що понад 500 об'єктів спортивної та 100 об'єктів молодіжної інфраструктури були зруйновані внаслідок російських атак.

Нагадаємо, напередодні НОК розробили рекомендації для українських атлетів щодо контакту з росіянами та білорусами на Олімпійських іграх-2024.

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