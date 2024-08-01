Макгрегор отримав умовний термін за небезпечне водіння автомобіля

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор заслухав вирок за справу по небезпечному водінню автомобіля у Дубліні в 2022 році.

36-річний ірландець був засуджений до двох років умовного терміну і п'яти місяців позбавлення волі з відстрочкою виконання, за умови, що Конор заплатить штраф у розмірі 5000 євро і за ним не буде помічено жодних правопорушень у період умовного терміну. Також Макгрегора позбавили водійських прав на 2 роки.

McGregor also reportedly received a 5-month prison sentence, suspended on condition that he keep the peace for 2 years pic.twitter.com/NyZ5npIErD — Happy Punch (@HappyPunch) July 31, 2024

У березні 2022 року поліція заарештувала Конора, після того, як він на своєму Bentley Continental GT проігнорував червоне світло світлофора, подолавши перехрестя на великій швидкості. Ірландець спровокував гонитву на швидкості 160 км/час.

Макгрегор востаннє виходив в октагон у липні 2021 року, тоді він зламав ногу в поєдинку з Дастіном Пор’є.