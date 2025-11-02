Британський спортсмен отримав 2 роки дискваліфікації через публікацію в Instagram інтимного відео з літака

Британського каноїста Куртса Адамса Розенталса дискваліфіковано на два роки за публікацію в соціальних мережах відвертих відео зі своєю участю.

Про це повідомляє BBC. Деталі додає Theguardian.com.

Дисциплінарна комісія Федерації веслувального спорту Великобританії (Paddle UK) дійшла висновку, що Розенталс "завдав серйозної шкоди репутації" цього виду спорту, опублікувавши в березні у своєму публічному акаунті в Instagram відео, на якому він робить сексуальний акт у літаку.

Окрім заборони на всі змагання та тренування, Paddle UK також виключила його з програми World Class Programme — ініціативи UK Sport, яка спрямована на допомогу спортсменам для підготовки до Олімпійських іграх 2028 та 2032 років.

23-річний Розенталс, який виступає у слаломі, заявив, що вважає покарання дуже суворим і не шкодує про відео.

"Цієї заборони ніколи не було б, якби спортсмени отримували достатнє фінансування. І хоча я розумію, що відео можна назвати божевільним, воно не є протизаконним і, звичайно ж, не повинно бути причиною для дискваліфікації спортсмена", — сказав каноїст.

Спортсмен активно веде сторінку OnlyFans. Розенталс розповів, що отримував від Paddle UK 16 тис фунтів на рік, тоді як заробив понад 100 тисяч із січня по травень цього року.