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Колишній капітан збірної Бангладешу з крикету потрапив до лікарні після зупинки серця

Руслан Травкін — 24 березня 2025, 19:25
Колишній капітан збірної Бангладешу з крикету потрапив до лікарні після зупинки серця
Тамім Ікбал
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Колишній капітан збірної Бангладешу з крикету Тамім Ікбал потрапив до лікарні після зупинки серця.

Про це повідомляє aljazeera.com.

Сталося це під час матчу місцевої Прем'єр-ліги, коли 36-гравцеві та коментатору раптом стало зле.

"Він переніс серцевий напад. Наразі я знаю, що його серце почало функціонувати краще", – сказав Дебашіс Чоудхурі, медичний працівник Бангладешської ради крикету.

Тамім представляв Бангладеш у 391 матчі в різних форматах між 2007 і 2023 роками. З 2020 до 2023 року Ікбал був капітаном команди.

Крикет – це командний вид спорту з м’ячем і битою, який популярний у Великій Британії, Австралії, Індії, Пакистані та інших країнах. Грають 11 на 11. Переможцем стає команда, яка набере більше очок.

Нагадаємо, українка Аліна Бушма виграла престижний турнір зі сквошу.

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