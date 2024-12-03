Кепку легенди крикету на аукціоні продали за 245 тисяч фунтів

Кепку найвідомішого австралійського гравця в крикет Дона Бредмена продали на аукціоні за 245 тисяч фунтів (479 700 австралійських доларів).

Про це пише BBC.

Аукціон проходив у Сіднеї. Дім Bonhams, який проводив торги, повідомив, що лот був вицвілий від сонця, мав ознаки "пошкодження комахами" та розірвану верхівку, додає Fox Sports.

Бредмен носив кепку, яка увійшла в історію під назвою "baggy green" у 1947-48 роках у серії домашніх матчів проти Індії.

Серія проти Індії була його останньою на Батьківщині. Для Індії серія тих матчів була першою, в якій вона була незалежною країною.

Після серії поєдинків Бредмен передав кепку менеджеру індійської команди Панкаджу Гупті, який передав її голкіперу індійської команди Пеку Сену.

Австралійські гравці в крикет нагороджуються темно-зеленими вовняними кепками перед дебютам за збірну.

Сер Дональд Джордж Бредмен помер у лютому 2001 року. Йому був 91 рік. За свої заслуги він був посвячений у лицарі. Його зображеня є на австралійських монетах та поштових марках, а також на честь Бредмена названо астероїд.

A baggy green that belonged to Don Bradman has been auctioned off for $390,000. @7Cricket #7NEWS pic.twitter.com/4N3cOiSgga — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) December 3, 2024

Нагадаємо, найпопулярніша регбістка світу продовжить кар'єру в англійському клубі.