Українка виграла турнір зі сквошу, який проходив у США
З 19 до 23 березня проходив турнір St James Open 2025 зі сквошу. Подія відбулася в місті Спрінгфілд, США.
У жінок переможницею стала українка Аліна Бушма.
Бушма була сіяна під першим номером, тому пропускала стартовий раунд. У другому колі вона без проблем обіграла колумбійку Марію Паулу Мойю (3:0).
В 1/4 фіналу також "в суху" була пройдена француженка Кара Ліншу. Наступною суперницею мала бути іспанка Ноа Ромеро, яка вимушена була відмовитися, тому Аліна напряму вийшла до вирішальної гри.
У матчі за титул Бушма зійшлася з єгиптянкою Жаною Сафі. Поєдинок затягнувся на всі п'ять сетів, але українка таки зуміла дотиснути опонентку. Фінальна зустріч тривала 59 хвилин.
Аліна Бушма (Україна) – Жана Сафі (Єгипет) 3:2 (13:11, 7:11, 11:8, 6:11, 11:9).
Сітка турніру:
Зазначимо, що цей вид спорту входить до Олімпійської програми Ігор-2028.
Нагадаємо, українські сноубордисти здобули чотири медалі у паралельному слаломі на змаганнях FIS в Австрії.