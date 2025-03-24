Українка виграла турнір зі сквошу, який проходив у США

З 19 до 23 березня проходив турнір St James Open 2025 зі сквошу. Подія відбулася в місті Спрінгфілд, США.

У жінок переможницею стала українка Аліна Бушма.

Бушма була сіяна під першим номером, тому пропускала стартовий раунд. У другому колі вона без проблем обіграла колумбійку Марію Паулу Мойю (3:0).

В 1/4 фіналу також "в суху" була пройдена француженка Кара Ліншу. Наступною суперницею мала бути іспанка Ноа Ромеро, яка вимушена була відмовитися, тому Аліна напряму вийшла до вирішальної гри.

У матчі за титул Бушма зійшлася з єгиптянкою Жаною Сафі. Поєдинок затягнувся на всі п'ять сетів, але українка таки зуміла дотиснути опонентку. Фінальна зустріч тривала 59 хвилин.

Сквош – St James Open 2025

Фінал, 23 березня

Аліна Бушма (Україна) – Жана Сафі (Єгипет) 3:2 (13:11, 7:11, 11:8, 6:11, 11:9).

Сітка турніру:

thesquashsite.com

Сквош – це ракетковий спорт, у якому два (або четверо у парному розряді) гравці по черзі б'ють м'яч об стіну у закритому корті. Сет триває до 11 очок. Якщо рахунок 10:10, гра продовжується, поки один із гравців не виграє з перевагою у 2 очки.

Зазначимо, що цей вид спорту входить до Олімпійської програми Ігор-2028.

Нагадаємо, українські сноубордисти здобули чотири медалі у паралельному слаломі на змаганнях FIS в Австрії.