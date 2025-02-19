Ексфутболіст Вест Гема потрапив у страшну автокатастрофу

Півзахисник Рексема Елліот Лі потрапив у страшну автокатастрофу після переможного матчу із Болтоном в межах Ліги 1.

Про це повідомив сам футболіст у своїх соціальних мережах.

"У вівторок я дізнався, наскільки крихким є життя і як швидко воно може обірватись, навіть якщо це не твоя провина. На щастя, хтось приглядав за мною, але результат міг бути зовсім інакший. Цей тиждень був дуже важким для мене, але я вдячний усім за турботу та любов, якою мене оточили", – написав Лі.

Зазначимо, що попри значні технічні ушкодження в обох автомобілів, водії не зазнали серйозних травм.

Елліот Лі розпочинав свою кар'єру у Вест Гемі, проте не зміг закріпитись у команді АПЛ, виступаючи за Лутон, Колчестер та Блекпул на правах оренди. З 2022 року хавбек захищає кольори Рексема.

Раніше повідомлялось, що в автокатастрофі загинув світовий марафонець-рекордсмен.