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Легенда НФЛ зізнався, що у нього діагностовано хворобу Паркінсона

Руслан Травкін — 26 вересня, 02:45
Легенда НФЛ зізнався, що у нього діагностовано хворобу Паркінсона
Бретт Фавр
Instagram Brett Favre

Легенда Національної футбольної ліги Бретт Фавр заявив, що у нього хвороба Паркінсона.

Про це повідомляє Theguardian.

Колишній лідер Грін-Бей Пекерс зізнався у цьому сам під час судового засідання. Його підозрюють у неправомірному заволодінні коштів, які поступали у його благодійну організацію.

Фавр провів 20 сезонів у НФЛ. У 1997 році він став переможцем Супербоулу-1997 у складі Грін-Бей Пекерс. Після сезону-2010 Бретт завершив кар'єру. 54-річний Фавр на суді зізнався, що протягом кар'єри у нього було понад 1000 струсів мозку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Махоумс перевершив рекорд Бреді.

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