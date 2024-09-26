Легенда НФЛ зізнався, що у нього діагностовано хворобу Паркінсона
Бретт Фавр
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Легенда Національної футбольної ліги Бретт Фавр заявив, що у нього хвороба Паркінсона.
Про це повідомляє Theguardian.
Колишній лідер Грін-Бей Пекерс зізнався у цьому сам під час судового засідання. Його підозрюють у неправомірному заволодінні коштів, які поступали у його благодійну організацію.
Фавр провів 20 сезонів у НФЛ. У 1997 році він став переможцем Супербоулу-1997 у складі Грін-Бей Пекерс. Після сезону-2010 Бретт завершив кар'єру. 54-річний Фавр на суді зізнався, що протягом кар'єри у нього було понад 1000 струсів мозку.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Махоумс перевершив рекорд Бреді.