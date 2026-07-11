Петрук здобув дебютну перемогу на чемпіонаті України зі стрибків у висоту

У суботу, 11 липня, у Львові на чемпіонаті України з легкої атлетики були розіграні нагороди у секторі стрибків у висоту серед чоловіків.

Боротьба за нагороди розпочалась з висоти 2,20 м, де залишилися троє претендентів – Дмитро Нікітін, Владислав Лавський та Роман Петрук. Її з першої спроби взяв Нікітін, з другої – Лавський, а Петрук переніс свою останню спробу на наступну висоту.

На 2,23 м Петрук використав єдину спробу та вийшов у лідери, тоді як Нікітін подолав висоту лише з третьої спроби, а Лавський вибув.

Вирішальною стала висота 2,27 м: жоден зі спортсменів її не підкорив, тож чемпіоном України вперше став Петрук. До цього його найкращим результатом було "срібло" у 2022 році.

Зазначимо, що лідер збірної України Олег Дорощук пропустив національну першість через участь на етапі Діамантової ліги в Монако, де він виборов перемогу з висотою 2.32 м.

Результати чемпіонату України зі стрибків у висоту серед чоловіків:

Роман Петрук – 2.23 м Дмитро Нікітін – 2.23 Владислав Лавський – 2.20

Нагадаємо, напередодні Ярослава Магучіх здобула перемогу в жіночих стрибках у висоту на чемпіонаті України-2026.