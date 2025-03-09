Українські шаблістки зазнали поразки в 1/4 фіналу Кубку світу

Українські шаблістки не змогли подолати стадію 1/4 фіналу Кубку світу з фехтування, поступившись команді з Китаю.

Нашу збірну на турнірі в Іракліоні представляють Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Дар'я Гонцова та Олександра Бондар. Спортсменки поступились Китаю з рахунком 45:40 і тепер продовжать змагатись за 5-8 місця.

Зазначимо, що це не перша поразка українців представника Китаю за день. Сьогодні українські фехтувальниці на рапірах залишили розіграш Кубку світу на стадії 1/8 фіналу.

Раніше збірна України поступилась Південній Кореї в командних змаганнях на етапі Кубку світу з фехтування на шаблях в Падуї.

Окрім того, Аліна Комащук завершила свої виступи на КС за крок від медалі.