Українського легкоатлета дискваліфікували через порушення антидопінгових правил

Українського метальника молота Михайла Гаврилюка дискваліфікували за порушення антидопінгових правил.

Про це йдеться у звіті Національного антидопінгового центру України.

Гаврилюк отримав бан на 2 роки, який набув чинності 27 грудня 2024 року. Завершиться відсторонення спортсмена 26 грудня 2026 року.

Нагадаємо, що легкоатлета вже відсторонювали від змагань у 2023 році. Причиною стало порушення атлетами етичних норм поведінки під час участі в складі офіційної делегації національної збірної команди України в Кубку Європи з метань

Раніше у грудні 2024-го український футболіст Михайло Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Наразі гравець Челсі відсторонений від футболу.