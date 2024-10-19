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Колишнього гравця НФЛ затримали за скоєне ДТП у стані сп'яніння

Руслан Травкін — 19 жовтня, 11:48
Колишнього гравця НФЛ затримали за скоєне ДТП у стані сп'яніння
Джей Катлер
Скріншот

Ексквотербек Джей Катлер, який провів у Національній футбольній лізі 11 сезонів, був затриманий за скоєння ДТП під впливом алкоголю.

Про це пише ESPN.

Сталося це у місті Франклін, штаті Теннессі. На одній із вулиць відбулося зіткнення автомобілів, поліцейські, які прибули на місце виклику, запідозрили, що Катлер перебуває у стані сп'яніння – він відмовився проходити тест.

Як наслідок, колишній футболіст був доставлений до місцевої лікарні, де було взято зразок крові за ордером на обшук. В автомобілі були знайдені дві одиниці вогнепальної зброї, включаючи пістолет з повним магазином патронів.

Через кілька годин після затримання 41-річний Катлер вийшов під заставу у розмірі 5000 доларів.

Нагадаємо, 18 жовтня у першому матчі 7 ігрового тижня Денвер впевнено здолав Нью-Орлеан.

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