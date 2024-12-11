Ексгравець збірної Англії з регбі, ймовірно, загинув під час шторму Дарраг

Колишній гравець збірної Англії з регбі Том Войс, ймовірно, загинув під час шторму Дарраг.

Про це пише видання Nottinghampost.com.

Як повідомляє поліція, ексспортсмен намагався перетнути річку Алн у Нортумберленді. Слідчі знайшли його автомобіль, але 43-річного Тома – ні.

Том у неділю, 8 грудня, повертався з вечірки від друзів та вирішив скоротити шлях, але його транспорт, можливо, знесло сильною течією.

До його пошуку були залучені спеціалізовані офіцери морської поліції Нортумбрії, авіаційної служби національної поліції, безпілотники та кінологи, а також волонтери.

Команда збірної Англії з регбі висловила свої співчуття у твіттері, зазначивши: "Наші думки та молитви з родиною та друзями Тома Войса в цей надзвичайно складний час".

Our thoughts and prayers are with the family and friends of Tom Voyce at this extremely challenging time pic.twitter.com/i67ybydKD6 — England Rugby (@EnglandRugby) December 10, 2024

Том грав на професійному рівні з 1999 до 2013 року. З 2001 до 2006 викликався до лав збірної Англії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найпопулярніша регбістка світу буде грати за англійський клуб.