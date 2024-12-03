Найпопулярніша регбістка світу знайшла новий клуб
Ілона Махер
bristolbearsrugby.com
Регбістка Ілона Махер підписала контракт із командою елітного дивізіону Англії Брістоль Беарз.
Про це повідомила пресслужба команди.
Сторони домовилися про тримісячну угоду. 28-річна Махер вважається найпопулярнішою регбісткою світу, оскільки загальна кількість її фоловерів у соцмережах складає понад 7 млн.
Ілона може закрити відразу декілька позицій на полі. У складі збірної США брала участь в Олімпійських іграх-2020. На Олімпіаді у Парижі разом із "зірково-смугастими" виграла бронзу.
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