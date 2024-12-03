Найпопулярніша регбістка світу знайшла новий клуб

Регбістка Ілона Махер підписала контракт із командою елітного дивізіону Англії Брістоль Беарз.

Про це повідомила пресслужба команди.

Сторони домовилися про тримісячну угоду. 28-річна Махер вважається найпопулярнішою регбісткою світу, оскільки загальна кількість її фоловерів у соцмережах складає понад 7 млн.

Ілона може закрити відразу декілька позицій на полі. У складі збірної США брала участь в Олімпійських іграх-2020. На Олімпіаді у Парижі разом із "зірково-смугастими" виграла бронзу.

🐻 🇺🇸 BREAKING NEWS: Arguably the biggest name in rugby will be joining the Premiership in January!



The USA Sevens star has nearly eight million followers across TikTok & Instagram 🤯 @ilona_maher @BristolBearsW @ThePWR pic.twitter.com/sxvVhClBZN — The Rugby Paper (@TheRugbyPaper) December 2, 2024

Раніше ми повідомляли, що батько дворазового олімпійського чемпіона постане перед судом за фізичне та психологічне насильство над сином.