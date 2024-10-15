Ще один спортсмен у політиці: колишня зірка НФЛ може стати мером великого міста США

Колишній професійний гравець в американський футбол Маршон Лінч збирається поборотися за крісло мера Окленда.

Про це пише Politico.

Сам Маршон заявив у подкасті з губернатором Каліфорнії (Окленд – одне з найбільших міст цього штату) Гевіном Ньюсомом, що це "було б чудовою можливістю".

Ньюсом додав, що у Лінча гарна репутація в Окленді – за нього проголосували б 43%, а проти нього налаштовані всього 7%.

"Його рейтинги зашкалюють. Всього 7% проти? Я такого не бачив ніколи в житті", – Ньюсом.

38-річний Лінч закликав Ньюсома не обговорювати відкрито свою можливу кандидатуру мера.

Нинішній мер міста Шенг Тао переживає не найкращі часи. Рейтинг стрімко падає, а нещодавно у його будинку обшук провели агенти ФБР.

Маршон був обраний на драфті НФЛ-2007 під №12. Ранінбек провів у Національній футбольній лізі 12 років, виступаючи за Баффало, Сіетл та Окленд. У 2014 році у складі Сіхокс став переможцем Супербоулу.

Зазначимо, що не рідко спортсмени стають мерами міст. Наприклад, в Україні колишній боксер Віталій Кличко є градоначальником Києва. У столиці Грузії Тбілісі головує ексфутболіст Каха Каладзе.

Для США це також не буде чимось новим. Триразовий учасник Матчу зірок НБА та чемпіон світу-1994 Кевін Джонсон із 2008 до 2016 року був мером Сакраменто.