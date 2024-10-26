Ключовий гравець Ковбойз пропускає тренування команди через потрапляння до числа журі присяжних

Кікер Даллас Ковбойз Брендон Обрі пропустив кілька тренувань команди, оскільки йому випала роль присяжного в суді.

Про це повідомляє сайт НФЛ.

"Тільки подумаєш, що вже все бачив у цій лізі, як відбувається щось подібне", – прокоментував головний тренер "ковбоїв" Майк Маккарті.

Обрі цього сезону забив 17 із 19 філд-голів. Йому належить рекорд нинішнього сезону за дальністю філд-голу – 65 ярдів. За підсумками вересня Брендона було визнано найкращим гравцем місяця у Далласі.

29-річний гравець не був обраний на драфті. На початку 2023 року він підписав 3-річний контракт із Ковбойз на загальні 2,6 млн доларів.