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Ключовий гравець Ковбойз пропускає тренування команди через потрапляння до числа журі присяжних

Руслан Травкін — 26 жовтня, 05:54
Ключовий гравець Ковбойз пропускає тренування команди через потрапляння до числа журі присяжних
Dallas Cowboys

Кікер Даллас Ковбойз Брендон Обрі пропустив кілька тренувань команди, оскільки йому випала роль присяжного в суді.

Про це повідомляє сайт НФЛ.

"Тільки подумаєш, що вже все бачив у цій лізі, як відбувається щось подібне", – прокоментував головний тренер "ковбоїв" Майк Маккарті.

Обрі цього сезону забив 17 із 19 філд-голів. Йому належить рекорд нинішнього сезону за дальністю філд-голу – 65 ярдів. За підсумками вересня Брендона було визнано найкращим гравцем місяця у Далласі.

29-річний гравець не був обраний на драфті. На початку 2023 року він підписав 3-річний контракт із Ковбойз на загальні 2,6 млн доларів.

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