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Карлсен виграв Champions Chess Tour

Руслан Травкін — 24 травня 2025, 20:42
Карлсен виграв Champions Chess Tour
x.com/champchesstour

Перемогою норвежця Магнуса Карлсена завершився турнір Champions Chess Tour.

Найкращий шахіст сучасності у фіналі здолав француза Максима Ваш'є-Лаграва з рахунком 2,5:0,5.

Норвезький гросмейстер став переможцем групового етапу, тому на шляху до фіналу, йому було достатньо обіграти Хікару Накамуру. Ваш'є-Лаграв став переможцем нижньої сітки.

Карлсен виграв два турніри CCT (Champions Chess Tour) цього сезону.

12 найкращих учасників кваліфікуються на чемпіонат світу, який відбудеться в Саудівській Аравії наприкінці липня – на початку серпня.

Магнус гарантував собі участь у ЧС ще в лютому, коли став переможцем першого турніру CCT.

Нагадаємо, Карлсен підкорив неймовірне досягнення на турнірі Grenke Open-2025 з шахового фристайлу, завершивши змагання зі 100% показником перемог.

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