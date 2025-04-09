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Кубок світу-2025 зі стрибків у воду: розклад виступів українців

Олексій Погорелов — 9 квітня 2025, 12:32
Кирило Болюх та Станіслав Оліферчик
Кирило Болюх та Станіслав Оліферчик
Getty Images

З 10 по 14 квітня в канадському Віндзорі проходитиме другий етапу Кубку світу зі стрибків у воду.

У змаганнях братимуть участь спортсмени з 23 країн світу, серед яких є й Україна, яку представлятимуть Ксенія Байло, Кирило Болюх, Марк Гриценко, Софія Лискун, Станіслав Оліферчик та Олексій Середа.

Розклад виступів українців на другому етапі Кубку світу зі стрибків у воду

10 квітня

  • 20:30 – вишка, 10 м, жінки (попередні змагання) – Софія Лискун

11 квітня:

  • 20:30 – вишка, 10 м, чоловіки (попередні змагання) – Марк Гриценко, Олексій Середа

12 квітня:

  • 00:30 – змішані командні змагання (фінал)
  • 19:30 – вишка синхрон, чоловіки (фінал) – Станіслав Оліферчик, Марк Гриценко

13 квітня:

  • 17:00 – трамплін, 3 м, синхрон, чоловіки (фінал) – Кирило Болюх, Станіслав Оліферчик
  • 19:30 – вишка 10 м, синхрон, жінки (фінал) – Софія Лискун, Ксенія Байло

14 квітня:

  • 00:30 – вишка, чоловіки (фінал)

Цей етап буде останнім шансом спортсменів кваліфікуватися до Супер Фіналу Кубку світу, який проходитиме в Пекіні з 2 по 4 травня.

Нагадаємо, що на першому етапі Кубку світу зі стрибків у воду, який проходив у мексиканській Гвадалахарі, жоден з українців не здобув нагороду. Найближче за всіх до медалі наблизився Олексій Середа, коли він стрибав з 10-метрової вишки.

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Україна

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