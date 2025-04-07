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Чемпіон Стрибки у воду

Середа зупинився за крок до медалі Кубку світу в Гвадалахарі

Станіслав Лисак — 7 квітня 2025, 08:03
Олексій Середа
Олексій Середа
Getty Images

Український стрибун у воду Олексій Середа посів четверте місце на етапі Кубку світу зі стрибків у воду, що проходить у Гвадалахарі (Мексика).

19-річний спортсмен у програмі стрибків з 10-метрової вишки набрав 451,90 бали за 6 спроб. До медалі українцю не вистачило всього 12 балів.

Перемогу несподівано здобув мексиканський стрибун Рандал Вільярс, який заробив 547 балів. Зауважимо, що це лише друга дисципліна на Кубку світу, в якій золото здобули не представники Китаю.

Інший українець Марк Гриценко посів 9 сходинку в підсумковому заліку. 15-річний український стрибун, який був наймолодшим учасником фіналу, заробив 409,45 бала.

Кубок світу зі стрибків у воду. Стрибки з вишки, 10 м (чоловіки)

  1. Рандал Вільярс (Мексика) – 547,70;
  2. Цзіфен Чжу (Китай) – 468,65;
  3. Цзілун Ченг (Китай) – 463,80;
  4. Олексій Середа (Україна) – 451,90;

...
9. Марк Гриценко (Україна) – 409,45.

Напередодні Середа та Гриценко посіли п'яте місце в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Також збірна України посіла 9 місце у фіналі змішаних командних змагань на цьому етапі Кубку світу. "Синьо-жовтих" представляли Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа.

Стрибки у воду Олексій Середа Марк Гриценко

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