Сезон Прем’єр-Ліги з карате стартує в Парижі: хто представить Україну

24-26 січня в Парижі пройде перший етап Прем’єр-Ліги (Karate 1 Premier League WKF).

У змаганнях, які пройдуть на арені "Стадіон П’єра де Кубертена", візьмуть участь 384 атлети з 70 країн світу. Це каратисти, що входять до топ-30 світового рейтингу – у кожній змагальній категорії виступатимуть по 32 учасники.

Україну в Парижі-2025 представлятимуть 13 спортсменів. Всі вони виступатимуть у куміте.

До складу збірної увійшли:

Жінки

50 кг: Палашевська Юлія (Чернівці, №14 рейтингу WKF)

Палашевська Юлія (Чернівці, №14 рейтингу WKF) 61 кг: Шолохова Олександра (Запоріжжя, №17)

Шолохова Олександра (Запоріжжя, №17) 68 кг: Сєлємєнєва Еліна (Запоріжжя, №10)

Сєлємєнєва Еліна (Запоріжжя, №10) 68 кг+: Русу Юлія (Чернівці, №22)

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Чоловіки

67 кг: Яновський Давид (Одеса, №26), Пак Гнат (Київ, №28)

Яновський Давид (Одеса, №26), Пак Гнат (Київ, №28) 75 кг: Заплітний Андрій (Чернівці, №5), Піцул Георгій (Чернівці, №11), Рагозенко Ерік (Одеса, №31)

Заплітний Андрій (Чернівці, №5), Піцул Георгій (Чернівці, №11), Рагозенко Ерік (Одеса, №31) 84 кг: Чоботар Валерій (Чернівці, №4), Торошанко Андрій (Київ, №18), Сонних Валерій (Київ, №24)

Чоботар Валерій (Чернівці, №4), Торошанко Андрій (Київ, №18), Сонних Валерій (Київ, №24) 84 кг+: Талібов Різван (Київ, №3)

У складі української збірної є бійці, які знають смак медалей Прем’єр Ліги. Так, 26-річний Різван Талібов здобував 4 золоті, 1 срібну та 3 бронзові нагороди; 31-річний Валерій Чоботар – 3 золоті та 5 бронзових; 24-річна Олександра Шолохова – 1 золоту та 1 бронзову; 26-річний Андрій Торошанко – 1 золоту; 21-річна Еліна Сєлємєнєва – 1 срібну та 2 бронзові; 23-річний Андрій Заплітний – 4 бронзові; 23-річна Юлія Палашевська – 1 бронзову; 27-річний Валерій Сонних – 1 бронзову.

Минулого року в Парижі Україна зібрала повний медальний комплект: це золото Валерія Чоботаря, срібло Аніти Серьогіної (61 кг) та бронза Різвана Талібова.