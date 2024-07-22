Гутцайт розповів про заходи в підтримку України на Олімпіаді-2024

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт розповів про заплановані заходи в підтримку України під час Олімпійських ігор-2024.

Його слова передає Sport-express.

"Там, у Парижі, у нас буде відкритий Олімпійський український дім — Volia Space, де кожного дня будуть проходити якісь заходи в підтримку України, щоб був розголос про те, що відбувається в нашій державі. Буде фотовиставка тих спортсменів і тренерів, які загинули під час війни. Фотовиставка розбомбленої нашої інфраструктури. Все це робимо для того, щоб усі ЗМІ, та присутні там люди побачили, що відбувається зараз в нашій країні. Тобто у нас є можливість про все це їм нагадати", — сказав Гутцайт.

Ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Напередодні стало відомо, що на них Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії.

Нещодавно МОК опублікував список росіян та білорусів, які виступатимуть на Олімпіаді-2024.