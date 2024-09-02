Гравець Сан-Франциско 49 був підстрелений під час спроби завадити пограбуванню

Гравець Сан-Франциско 49 Рікі Пірсолл був підстрелений під час спроби завадити пограбуванню на Юніон-сквер, Манхеттен, США.

Про це повідомляє abc7news.

За інформацією джерела, трагедія сталася в центрі Юніон-сквер на Грант-авеню та Гірі-стріт, Рікі дав відсіч озброєному грабіжнику, який хотів його пограбувати, в результаті чого обоє були поранені.

"Він йшов сам, коли до нього підійшов підозрюваний і спробував вчинити збройне пограбування, використовуючи пістолет. Між містером Пірсоллом і підозрюваним виникла сварка, і куля з пістолета підозрюваного вразила як містера Пірсолла, так і грабіжника", — сказав начальник поліції Сан-Франциско Білл Скотт.

Пізніше, пресслужба Сан-Франциско 49 повідомила, що Рікі був виписаний із лікарні та відновлюється після поранення.

"Він і його сім'я, а також вся організація Сан-Франциско 49 хотіли б подякувати департаменту поліції Сан-Франциско, службі екстреної медичної допомоги, лікарям і персоналу загальної лікарні Сан-Франциско", — йдеться в заяві команди.

Грабіжником виявився 17-річний хлопець, його ім'я не розголошується, оскільки він неповнолітній. Наразі він перебуває у лікарні, за ним стежать слідчі.

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