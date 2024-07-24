Гуттереш закликав до перемир'я напередодні Олімпійських ігор-2024

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш закликав усіх до перемир'я напередодні Олімпійських ігор-2024.

Його слова передає Міжнародний олімпійський комітет.

"У дусі олімпійського перемир’я закликаю всіх скласти зброю. Будуйте мости. Виховуйте солідарність. І прагніть до кінцевої мети: до миру для всіх", — сказав Гуттереш.

XXXIII Літні Олімпійські ігри проходитимуть з 26 липня до 11 серпня. На них понад 10 000 спортсменів з усього світу розіграють 329 комплектів нагород. На восьму для себе літню Олімпіаду Україна виборола 124 ліцензії.

Нагадаємо, раніше терористичне угрупування ХАМАС погрожувало нападом на Ігри-2024.