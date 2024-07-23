ХАМАС погрожує нападом на Олімпійські ігри-2024
Терористичне угрупування ХАМАС погрожує нападом на Олімпійські ігри-2024, які пройдуть у Парижі.
Відповідне відео шириться у соцмережах.
"Ми звертаємося до французів та президента Франції Макрона. Ви підтримуєте сіоністів у війні проти Палестини. Ви запросили сіоністів на Олімпійські ігри, і заплатите за те, що зробили. Ріки крові проллються вулицями Парижа", — йдеться у відео.
XXXIII Літні Олімпійські ігри проходитимуть з 26 липня до 11 серпня. На них понад 10 000 спортсменів з усього світу розіграють 329 комплектів нагород. На восьму для себе літню Олімпіаду Україна виборола 124 ліцензії.
Нагадаємо, раніше терористична організація ІДІЛ ("Ісламська держава") погрожувала провести теракти на іграх 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24, проте нічого не відбулося.