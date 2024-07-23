Терористичне угрупування ХАМАС погрожує нападом на Олімпійські ігри-2024, які пройдуть у Парижі.

Відповідне відео шириться у соцмережах.

"Ми звертаємося до французів та президента Франції Макрона. Ви підтримуєте сіоністів у війні проти Палестини. Ви запросили сіоністів на Олімпійські ігри, і заплатите за те, що зробили. Ріки крові проллються вулицями Парижа", — йдеться у відео.

Hamas threatens "rivers of blood" at the Paris Olympic Games.



They aren't only a danger to Israel, the terror army is a threat to the entire world.



Wake up. pic.twitter.com/qpJo2Nhu5Q — Joe Roberts (@Joe_Roberts01) July 23, 2024

XXXIII Літні Олімпійські ігри проходитимуть з 26 липня до 11 серпня. На них понад 10 000 спортсменів з усього світу розіграють 329 комплектів нагород. На восьму для себе літню Олімпіаду Україна виборола 124 ліцензії.

Нагадаємо, раніше терористична організація ІДІЛ ("Ісламська держава") погрожувала провести теракти на іграх 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24, проте нічого не відбулося.