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Французький регбіст переніс серцевий напад після вживання снюсу

Володимир Максименко — 6 січня 2025, 15:39
Французький регбіст переніс серцевий напад після вживання снюсу
Хассан Колінгар
Talksport

Гравець збірної Франції з регбі Хассан Колінгар розповів про перенесений серцевий напад на тлі вживання снюсу.

Про це спортсмен розповів в інтерв'ю Talksport.

"Це не є протизаконним, але снюс – справжнє лайно. Моє серце дуже сильно билось, а перед очами були зірочки.

У мене пульсували вушні перетинки, було відчуття, ніби туди хтось втикає голки.

У мене була тахікардія. Мій пульс не знижувався, тож лікарі вимушені були вдарити мене током", – розповів Колінгар.

Зазначимо, що наразі регбіст виступає у складі Ваннес. Окрім того, на рахунку Колінгара три матчі у складі збірної Франції.

Раніше повідомлялось, що ексгравець збірної Англії з регбі міг загинути під час шторму.

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