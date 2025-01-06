Французький регбіст переніс серцевий напад після вживання снюсу

Гравець збірної Франції з регбі Хассан Колінгар розповів про перенесений серцевий напад на тлі вживання снюсу.

Про це спортсмен розповів в інтерв'ю Talksport.

"Це не є протизаконним, але снюс – справжнє лайно. Моє серце дуже сильно билось, а перед очами були зірочки.

У мене пульсували вушні перетинки, було відчуття, ніби туди хтось втикає голки.

У мене була тахікардія. Мій пульс не знижувався, тож лікарі вимушені були вдарити мене током", – розповів Колінгар.