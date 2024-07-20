Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Франція готується до кібератак під час Олімпіади-2024

Андрій Яросименко — 20 липня, 12:00
Франція готується до кібератак під час Олімпіади-2024

Франція готується до атак програм-вимагачів під час Олімпійських ігор-2024, одним із джерел може бути Росія.

Про це повідомляє Inside the games.

За інформацією джерела, Французьке урядове агентство з кібербезпеки Anssi випустило суворе попередження, передбачаючи, що атаки програм-вимагачів під час Олімпіади в Парижі будуть неминучими.

Французькі чиновники протягом останніх двох років готувалися до боротьби з безпрецедентним рівнем кіберзагроз. Ці загрози можуть надходити з різних джерел, зокрема злочинних організацій та державних суб’єктів, таких як Росія, яка прагне зірвати Ігри.

Атаки програм-вимагачів вмикають шифрування та блокування доступу до комп’ютерних систем, вимагаючи викуп за відновлення доступу. Мета Anssi полягає в тому, щоб мінімізувати кількість успішних атак, а відповіді на неминучі атаки були швидкими та ефективними.

Ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Напередодні стало відомо, що Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпіаді-2024.

Нещодавно МОК опублікував список росіян та білорусів, які виступатимуть на Олімпійських іграх-2024.

Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024

Олімпіада-2024

Федор: Нам ще пощастило в матчі проти Парагваю
МОК визначився із переліком білорусів, які будуть виступати на Олімпіаді-2024
Михайленко: В матчі проти Парагваю буде багато боротьби
Last Dance під вашу сопілку. Олімпіада-2024 — останній домінантний турнір збірної США?
Невдача перед Олімпіадою: збірна України U-23 не змогла перемогти команду Єгипту

Останні новини