Збірні України дізналася суперників на Євро-2025 з флаг-футболу
Чоловіча та жіноча збірні України з флаг-футболу дізналися суперників на чемпіонаті Європи, який відбудеться у вересні.
Про це повідомляє Українська ліга американського футболу.
Чоловіки потрапили до групи D. Жіноча збірна за результатами жеребкування гратиме в групі В
Euroflag-2025. Чоловіки. Група D
- Україна (12 місце в рейтингу)
- Італія (4)
- Швейцарія (5)
- Ірландія (13)
- Норвегія (20)
- Португалія (21)
Euroflag-2025. Жінки. Група B
- Україна (15)
- Велика Британія (2)
- Чехія (7)
- Фінляндія (10)
- Туреччина (18)
Турнір пройде у столиці Франції, Парижі, з 24 до 27 вересня. Ігри відбудуться в Міждепартаментському парку Шуазі Париж-Валь-де-Марн на південний схід від французької столиці.
Цей захід буде кваліфікаційним турніром до чемпіонату світу з флаг-футболу IFAF 2026 року, в якому відбудуться змагання як серед чоловіків, так і серед жінок.
Флаг-футбол – це безконтактна версія американського футболу, де замість жорстких зіткнень і захоплень гравці зривають спеціальні прапорці (флаги), прикріплені до поясу суперника. Буває що прапорці бувають і на інших частинах тіла. Грають 5 на 5 або 7 на 7. Флаг-футбол дебютує на наступних Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, жіноча збірна України з флаг-футболу стала тріумфаторкою турніру Future Bowl 2025, який проходив у Братиславі.