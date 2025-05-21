Збірні України дізналася суперників на Євро-2025 з флаг-футболу

Чоловіча та жіноча збірні України з флаг-футболу дізналися суперників на чемпіонаті Європи, який відбудеться у вересні.

Про це повідомляє Українська ліга американського футболу.

Чоловіки потрапили до групи D. Жіноча збірна за результатами жеребкування гратиме в групі В

Euroflag-2025. Чоловіки. Група D

Україна (12 місце в рейтингу) Італія (4) Швейцарія (5) Ірландія (13) Норвегія (20) Португалія (21)

Euroflag-2025. Жінки. Група B

Україна (15) Велика Британія (2) Чехія (7) Фінляндія (10) Туреччина (18)

Турнір пройде у столиці Франції, Парижі, з 24 до 27 вересня. Ігри відбудуться в Міждепартаментському парку Шуазі Париж-Валь-де-Марн на південний схід від французької столиці.

Цей захід буде кваліфікаційним турніром до чемпіонату світу з флаг-футболу IFAF 2026 року, в якому відбудуться змагання як серед чоловіків, так і серед жінок.

Флаг-футбол – це безконтактна версія американського футболу, де замість жорстких зіткнень і захоплень гравці зривають спеціальні прапорці (флаги), прикріплені до поясу суперника. Буває що прапорці бувають і на інших частинах тіла. Грають 5 на 5 або 7 на 7. Флаг-футбол дебютує на наступних Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, жіноча збірна України з флаг-футболу стала тріумфаторкою турніру Future Bowl 2025, який проходив у Братиславі.