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Збірні України дізналася суперників на Євро-2025 з флаг-футболу

Руслан Травкін — 21 травня 2025, 08:59
Збірні України дізналася суперників на Євро-2025 з флаг-футболу
ULAF

Чоловіча та жіноча збірні України з флаг-футболу дізналися суперників на чемпіонаті Європи, який відбудеться у вересні.

Про це повідомляє Українська ліга американського футболу.

Чоловіки потрапили до групи D. Жіноча збірна за результатами жеребкування гратиме в групі В

Euroflag-2025. Чоловіки. Група D

  1. Україна (12 місце в рейтингу)
  2. Італія (4)
  3. Швейцарія (5)
  4. Ірландія (13)
  5. Норвегія (20)
  6. Португалія (21)

Euroflag-2025. Жінки. Група B

  1. Україна (15)
  2. Велика Британія (2)
  3. Чехія (7)
  4. Фінляндія (10)
  5. Туреччина (18)

Турнір пройде у столиці Франції, Парижі, з 24 до 27 вересня. Ігри відбудуться в Міждепартаментському парку Шуазі Париж-Валь-де-Марн на південний схід від французької столиці.

Цей захід буде кваліфікаційним турніром до чемпіонату світу з флаг-футболу IFAF 2026 року, в якому відбудуться змагання як серед чоловіків, так і серед жінок. 

Флаг-футбол – це безконтактна версія американського футболу, де замість жорстких зіткнень і захоплень гравці зривають спеціальні прапорці (флаги), прикріплені до поясу суперника. Буває що прапорці бувають і на інших частинах тіла. Грають 5 на 5 або 7 на 7. Флаг-футбол дебютує на наступних Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, жіноча збірна України з флаг-футболу стала тріумфаторкою турніру Future Bowl 2025, який проходив у Братиславі.

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