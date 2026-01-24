Денвер без головної зірки, Сіеттл готується повторити традицію, пов'язану з Папою Римським: прев'ю фіналів конференції НФЛ
У ніч з 25 на 26 січня відбудуться фінали NFC та AFC. Переможці цих матчів стануть учасниками Супербоулу LX.
За вихід до найважливішої гри сезону від National Football Conference зійдуться Лос-Анджелес Ремс і Сіетл Сіхокс. В American Football Conference між собою зіграють Нью-Інгленд Петріотс і Денвер Бронкос.
"Чемпіон" підготував прев'ю цих поєдинків, а також розповість про найцікавіші новини тижня.
Папа Римський – це знак VS Стабільність останніх років
Ще перед стартом плейоф з'явилися жарти, що Сіетл завжди стає учасником Супербоулу, коли у Ватикані обирають нового Понтифіка. "Морські Яструби" підтвердили це не лише символізмом, а й амбіціями, не помітивши у попередньому раунді Сан-Франциско (41:6).
Ремс дійшли до фіналу конференції буквально "на тоненького". Спочатку перемогли Кароліну (34:31) на останніх секундах, а згодом в овертаймі здолали Чикаго (20:17).
Перед початком сезону, можливо, мало хто очікував побачити Сіетл на цій стадії, тоді як каліфорнійці не дивують. Усе-таки за останні 9 років вони 7 разів потрапляли до постсезону, двічі діставшись Супербоулу (поразка у 2018-му та перемога у 2021-му).
Протистояння цих команд – це завжди про фізичний футбол, тактичну глибину та знайоме дивізіонне суперництво. Команди добре знають одна одну, тож дрібні деталі можуть стати вирішальними.
Сіетл підходить до матчу з акцентом на збалансований напад. Їхній квотербек Сем Дарнольд тривалий час перебував у тіні більш хайпових колег, але минулий сезон у Міннесоті та цей – у складі Сіхокс – суттєво підвищили його акції. Чого вартує лише попередній матч проти 49ers.
Дарнольд уміє ефективно працювати з короткими та середніми передачами, а ресивери здатні набирати ярди після прийому. Важливим фактором може стати й гра по землі. Зокрема, перші очки проти Форті Найнерс Сіетл набрав саме таким чином:
Сильна сторона Сіхокс – захист проти пасу. Їхня вторинна лінія (secondary – це захисна лінія, що складається з корнербеків (CB) та сейфті (FS, SS)) здатна створювати серйозні проблеми супернику.
"Барани", своєю чергою, роблять ставку на агресивний напад і варіативність. Їхній тренерський штаб відомий умінням підлаштовуватися під суперника, активно використовуючи плей-екшн та нестандартні формації. Ключовий фактор для перемоги Лос-Анджелеса – стабільна гра квотербека та мінімізація втрат.
Меттью Стаффорд чудово провів регулярний сезон, але плейоф – це зовсім інший рівень напруги. Під час чемпіонського плейоф за 4 гри він виконував передачі з точністю 70 %, а також пропустив 7 секів. Натомість у нинішньому плейоф за 2 поєдинки його точність становить 52,4 %, а захисники "діставалися" до нього вже 5 разів.
Прогноз: перемога Сіетла у 6-9 очок.
Легенди повертаються VS Денвер без Бо
Тривалий час Нью-Інгленд вважався, якщо не головним фаворитом на чемпіонство, то точно одним із. Проте ребілд – процес не простий. Щоправда, ця команда впоралася з ним у досить короткі терміни. Пройшло три роки й вони знову серед контендерів.
У цьогорічному плейоф Петріотс часто виглядають максимально зібрано, мінімізуючи помилки та змушуючи опонента грати в некомфортних умовах. Їхній головний козир – дисципліна.
І хоч усі спалахи фотографів дістаються квотербеку Дрейку Мею, варто окремо відзначити оборону. Нью-Інгленд дозволили Чарджерс набрати лише 3 очки, а Тексанс – 16. Та й у регулярному сезоні вони обмежували суперників у середньому до 17,8 очка за матч. Краща статистика лише у Сіеттла (16,6) та тих самих Тексанс (17,3).
Уміння змінювати схеми по ходу матчу, маскувати бліци та перекривати сильні сторони суперника часто ламає початковий план гри опонентів. І саме Нью-Інгленд роблять це на елітному рівні.
Напад Петріотс може не бути яскравим, проте він ефективний у ключові моменти, особливо в ред-зоні.
Бронкос підходять до вирішального матчу плейофу в драматичній ситуації. Після феноменально-скандальної перемоги над Баффало у дивізіональному раунді (33:30), яка принесла їм перший вихід до AFC Championship Game з 2015 року, команда зазнала серйозної втрати – стартовий квотербек Бо Нікс отримав перелом щиколотки й пропустить решту сезону. Травми він зазнав в овертаймі та, попри це, зміг завершити матч.
Замість нього старт у фіналі AFC проти New England Patriots отримає Джарретт Стідгем – ветеран-беккап, який востаннє виходив у старті НФЛ ще у 2023 році та має обмежений ігровий досвід (лише кілька стартів із непереконливою W–L статистикою). Попри це, тренерський штаб Broncos висловлює впевненість у його спокої та футбольному IQ, які можуть стати ключовими факторами у великій грі. Шанс усього життя.
Прогноз: перемога Петріотс у 10-14 очок
Цікаві новини тижня
Джон Харбо після тривалої роботи з Балтимором був звільнений. У соцмережі Truth за нього заступився навіть Дональд Трамп.
Очевидно, такий фахівець надовго без роботи не залишився. Відразу кілька команд провели з ним співбесіди, але зрештою Харбо обрав Нью-Йорк Джаєнтс.
Ситуація у Джайентс не настільки критична, як у сусідніх Джетс, однак і глобальних успіхів ця франшиза не бачила давно – лише два виходи в плейоф за останні 14 років.
Баффало Біллс також наважилися на зміну керманича. Поразка від Денвера стала останньою краплею.
Власник клубу Террі Пегула – батько тенісистки Джессіки Пегули – та інше керівництво, схоже, втомилися чекати. Шон Макдермотт очолював команду з 2017 року. За цей час Біллс лише раз пропустили постсезон, однак жодного разу не вийшли до Супербоулу.
Американський спорт не раз уже дивував історіями про те, як колишні зірки професійних ліг банкрутують після завершення кар'єри. Кілька днів тому у таборі для безпритульних (!) був знайдений мертвим Кевін Джонсон, який у середині 1990-х виступав за Іглз. Причиною смерті стали "тупа травма голови та ножові поранення".
Хедлайнером Half-Time Show стане Bad Bunny. Ймовірно, він не надто популярний серед української авдиторії, зате честь відкривати подію випала культовому гурту Green Day.
Як повідомили в NFL, Green Day візьмуть участь в офіційній церемонії відкриття матчу та супроводжуватимуть вихід на поле найцінніших гравців різних років. Таким чином ліга планує наголосити на 60-річній історії головної спортивної події США.