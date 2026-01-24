Денвер без головної зірки, Сіеттл готується повторити традицію, пов'язану з Папою Римським: прев'ю фіналів конференції НФЛ

У ніч з 25 на 26 січня відбудуться фінали NFC та AFC. Переможці цих матчів стануть учасниками Супербоулу LX.

За вихід до найважливішої гри сезону від National Football Conference зійдуться Лос-Анджелес Ремс і Сіетл Сіхокс. В American Football Conference між собою зіграють Нью-Інгленд Петріотс і Денвер Бронкос.

"Чемпіон" підготував прев'ю цих поєдинків, а також розповість про найцікавіші новини тижня.

Папа Римський – це знак VS Стабільність останніх років

Ще перед стартом плейоф з'явилися жарти, що Сіетл завжди стає учасником Супербоулу, коли у Ватикані обирають нового Понтифіка. "Морські Яструби" підтвердили це не лише символізмом, а й амбіціями, не помітивши у попередньому раунді Сан-Франциско (41:6).

So it looks like Seattle's going to the Super Bowl 😭😭😭



(h/t @thesportsgully) pic.twitter.com/Ezx5AkdvAN — Bleacher Report (@BleacherReport) January 4, 2026

Ремс дійшли до фіналу конференції буквально "на тоненького". Спочатку перемогли Кароліну (34:31) на останніх секундах, а згодом в овертаймі здолали Чикаго (20:17).

Перед початком сезону, можливо, мало хто очікував побачити Сіетл на цій стадії, тоді як каліфорнійці не дивують. Усе-таки за останні 9 років вони 7 разів потрапляли до постсезону, двічі діставшись Супербоулу (поразка у 2018-му та перемога у 2021-му).

Протистояння цих команд – це завжди про фізичний футбол, тактичну глибину та знайоме дивізіонне суперництво. Команди добре знають одна одну, тож дрібні деталі можуть стати вирішальними.

Сіетл підходить до матчу з акцентом на збалансований напад. Їхній квотербек Сем Дарнольд тривалий час перебував у тіні більш хайпових колег, але минулий сезон у Міннесоті та цей – у складі Сіхокс – суттєво підвищили його акції. Чого вартує лише попередній матч проти 49ers.

Sam Darnold has completely turned around his career. pic.twitter.com/JR65t2L3Iy — Football’s Greatest Moments (@FBGreatMoments) January 21, 2026

Дарнольд уміє ефективно працювати з короткими та середніми передачами, а ресивери здатні набирати ярди після прийому. Важливим фактором може стати й гра по землі. Зокрема, перші очки проти Форті Найнерс Сіетл набрав саме таким чином:

Сильна сторона Сіхокс – захист проти пасу. Їхня вторинна лінія (secondary – це захисна лінія, що складається з корнербеків (CB) та сейфті (FS, SS)) здатна створювати серйозні проблеми супернику.

"Барани", своєю чергою, роблять ставку на агресивний напад і варіативність. Їхній тренерський штаб відомий умінням підлаштовуватися під суперника, активно використовуючи плей-екшн та нестандартні формації. Ключовий фактор для перемоги Лос-Анджелеса – стабільна гра квотербека та мінімізація втрат.

Меттью Стаффорд чудово провів регулярний сезон, але плейоф – це зовсім інший рівень напруги. Під час чемпіонського плейоф за 4 гри він виконував передачі з точністю 70 %, а також пропустив 7 секів. Натомість у нинішньому плейоф за 2 поєдинки його точність становить 52,4 %, а захисники "діставалися" до нього вже 5 разів.

A legendary season from a legendary QB.



Matthew Stafford is an MVP Finalist! 👏 pic.twitter.com/Ycok9jGhZ0 — Los Angeles Rams (@RamsNFL) January 22, 2026

Прогноз: перемога Сіетла у 6-9 очок.

Легенди повертаються VS Денвер без Бо

Тривалий час Нью-Інгленд вважався, якщо не головним фаворитом на чемпіонство, то точно одним із. Проте ребілд – процес не простий. Щоправда, ця команда впоралася з ним у досить короткі терміни. Пройшло три роки й вони знову серед контендерів.

У цьогорічному плейоф Петріотс часто виглядають максимально зібрано, мінімізуючи помилки та змушуючи опонента грати в некомфортних умовах. Їхній головний козир – дисципліна.

KAYSHON BOUTTE HOW?!?! 🤯



Incredible catch for the TD! 🔥



Texans-Patriots on ABC, ESPN and the ESPN App pic.twitter.com/ZtlVxmiwsE — ESPN (@espn) January 18, 2026

І хоч усі спалахи фотографів дістаються квотербеку Дрейку Мею, варто окремо відзначити оборону. Нью-Інгленд дозволили Чарджерс набрати лише 3 очки, а Тексанс – 16. Та й у регулярному сезоні вони обмежували суперників у середньому до 17,8 очка за матч. Краща статистика лише у Сіеттла (16,6) та тих самих Тексанс (17,3).

Уміння змінювати схеми по ходу матчу, маскувати бліци та перекривати сильні сторони суперника часто ламає початковий план гри опонентів. І саме Нью-Інгленд роблять це на елітному рівні.

Напад Петріотс може не бути яскравим, проте він ефективний у ключові моменти, особливо в ред-зоні.

Бронкос підходять до вирішального матчу плейофу в драматичній ситуації. Після феноменально-скандальної перемоги над Баффало у дивізіональному раунді (33:30), яка принесла їм перший вихід до AFC Championship Game з 2015 року, команда зазнала серйозної втрати – стартовий квотербек Бо Нікс отримав перелом щиколотки й пропустить решту сезону. Травми він зазнав в овертаймі та, попри це, зміг завершити матч.

Broncos QB Bo Nix suffered broken ankle vs. Bills, will miss rest of season. pic.twitter.com/zBtSkbunB2 — NFL (@NFL) January 18, 2026

Замість нього старт у фіналі AFC проти New England Patriots отримає Джарретт Стідгем – ветеран-беккап, який востаннє виходив у старті НФЛ ще у 2023 році та має обмежений ігровий досвід (лише кілька стартів із непереконливою W–L статистикою). Попри це, тренерський штаб Broncos висловлює впевненість у його спокої та футбольному IQ, які можуть стати ключовими факторами у великій грі. Шанс усього життя.

Прогноз: перемога Петріотс у 10-14 очок

Цікаві новини тижня

Джон Харбо після тривалої роботи з Балтимором був звільнений. У соцмережі Truth за нього заступився навіть Дональд Трамп.

Очевидно, такий фахівець надовго без роботи не залишився. Відразу кілька команд провели з ним співбесіди, але зрештою Харбо обрав Нью-Йорк Джаєнтс.

Ситуація у Джайентс не настільки критична, як у сусідніх Джетс, однак і глобальних успіхів ця франшиза не бачила давно – лише два виходи в плейоф за останні 14 років.

Баффало Біллс також наважилися на зміну керманича. Поразка від Денвера стала останньою краплею.

Власник клубу Террі Пегула – батько тенісистки Джессіки Пегули – та інше керівництво, схоже, втомилися чекати. Шон Макдермотт очолював команду з 2017 року. За цей час Біллс лише раз пропустили постсезон, однак жодного разу не вийшли до Супербоулу.

Bills part ways with head coach Sean McDermott. pic.twitter.com/16XGv5pg5t — NFL (@NFL) January 19, 2026

Американський спорт не раз уже дивував історіями про те, як колишні зірки професійних ліг банкрутують після завершення кар'єри. Кілька днів тому у таборі для безпритульних (!) був знайдений мертвим Кевін Джонсон, який у середині 1990-х виступав за Іглз. Причиною смерті стали "тупа травма голови та ножові поранення".

Хедлайнером Half-Time Show стане Bad Bunny. Ймовірно, він не надто популярний серед української авдиторії, зате честь відкривати подію випала культовому гурту Green Day.

Як повідомили в NFL, Green Day візьмуть участь в офіційній церемонії відкриття матчу та супроводжуватимуть вихід на поле найцінніших гравців різних років. Таким чином ліга планує наголосити на 60-річній історії головної спортивної події США.