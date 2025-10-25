Визначилися найкращі легкоатлети Європи 2025 року

Нідерландка Фемке Бол і швед Арман Дюплантіс визнані найкращими легкоатлетами Європи за підсумками 2025 року.

Про це повідомила пресслужба European Athletics.

25-річна Бол провела феноменальний рік. Вона стала чемпіонкою світу та Діамантової ліги з бігу на 400 м з бар’єрами, чемпіонка Європи у жіночій та змішаній естафетах 4х400 м у приміщенні.

Бол також отримувала цю нагороду у 2022 та 2023 роках. Минулого року цей титул отримала українка Ярослава Магучіх. Стрибунка у висоту була серед номінанток і цього року.

Дюплантіс також втретє за кар'єру здобув цю нагороду. Він став чемпіоном світу та переможцем Діамантової ліги, а також кілька разів оновив власний світовий рекорд.

Нагадаємо, нещодавно Дюплантіс підтримав свою землячку Фріду Карлссон. Лижниця нещодавно в Instagram написала, що спортсмени наразі почувають себе роботами через детальне вивчення свої можливостей.