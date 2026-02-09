Олімпійська чемпіонка встановила національний рекорд у новій для себе дисципліні
Зіркова нідерландська легкоатлетка Фемке Бол успішно розпочала виступи у дебютній для себе дисципліні – 800 м. На турнірі Meeting Metz Moselle Athlélor вона показала час 1:59:07, випередивши швейцарок Валентину Розамілію та Лоре Хоффман. Ба більше – це новий рекорд Нідерландів на цій дистанції в приміщені.
Про це пише AD.NL та World Athletics.
Попередній рекорд належав Естер Гуссенс, яка пробігла дистанцію з часом 2:00:01 у 2001 році.
Змагання в приміщенні в Меці стали першими виступами Бол після зміни її кар'єри. На чемпіонаті світу в Токіо минулого вересня Бол виборола золото в бігу на 400 метрів з бар'єрами, срібло в змішаній естафеті 4 х 400 метрів та бронзу в естафеті 4 х 400 метрів.
Згодом Бол оголосила про завершення своєї кар'єри в бігу з бар'єрами та про те, щоб перейти на 800 м чистого бігу.
25-річна нідерландка є однією з найкращих легкоатлеток світу. У Парижі вона ставала бронзовою призеркою в індивідуальному забігу на 400 м, срібною призеркою в жіночій естафеті та олімпійською чемпіонкою у змішаній естафеті.
Також Фемке за кар'єру ставала чемпіонкою світу, чемпіонкою світу в приміщенні, має шість золотих медалей чемпіонату Європи.