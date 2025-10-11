Олімпійська чемпіонка Парижу оголосила про перехід у нову бігову дисципліну

Зіркова нідерландська легкоатлетка Фемке Бол оголосила, що переходить у нову дисципліну з наступного сезону.

Про це спортсменка повідомила у своїх соцмережах.

"Біг на 400 метрів з бар’єрами подарував мені незабутні спогади і сформував мене як спортсменку, якою я є сьогодні. Але мене рухає потреба розширювати свої межі.

Наступний розділ – 800 метрів. Це великий крок, він непередбачуваний, але я готова працювати зі своєю командою", – написала Бол.

25-річна нідерландка є однією з найкращих легкоатлеток світу. У Парижі вона ставала бронзовою призеркою в індивідуальному забігу на 400 м, срібною призеркою в жіночій естафеті та олімпійською чемпіонкою у змішаній естафеті.

Також Фемке за кар'єру ставала чемпіонкою світу, чемпіонкою світу в приміщенні, має шість золотих медалей чемпіонату Європи.

Раніше Бол потрапила до трійки претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи 2025 року.