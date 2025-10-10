Без Магучіх: стала відома трійка претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи у 2025 році

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх не потрапила у фінальний раунд голосування за звання найкращої легкоатлетки року у Європі.

Про це повідомляє European Athletics.

Магучіх, яка стала найкращою легкоатлеткою в Європі у 2024 році, не потрапила у фінальний раунд. У поточному сезоні Ярослава здобула бронзу чемпіонату світу, срібло у фіналі Діамантової ліги та стала чемпіонкою Європи у приміщенні.

У трійку найкращих увійшли:

Фемке Бол з Нідерландів (чемпіонка світу та Діамантової ліги з бігу на 400 м з бар’єрами, чемпіонка Європи у жіночій та змішаній естафетах 4х400 м у приміщенні)

Дітаджі Камбунджі зі Швейцарії (чемпіонка світу на 100 м з бар’єрами, чемпіонка Європи та віцечемпіонка світу на 60 м з бар’єрами у приміщенні)

зі Швейцарії (чемпіонка світу на 100 м з бар’єрами, чемпіонка Європи та віцечемпіонка світу на 60 м з бар’єрами у приміщенні) Марія Перес з Іспанії (чемпіонка світу зі спортивної ходьби на 35 км та 20 км, переможниця командного ЧЄ-2025 зі спортивної ходьби на 35 км).

Переможця буде оголошено 25 жовтня.

Останні 10 спортсменок року в Європі