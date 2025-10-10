Без Магучіх: стала відома трійка претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи у 2025 році
Ярослава Магучіх
Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх не потрапила у фінальний раунд голосування за звання найкращої легкоатлетки року у Європі.
Про це повідомляє European Athletics.
Магучіх, яка стала найкращою легкоатлеткою в Європі у 2024 році, не потрапила у фінальний раунд. У поточному сезоні Ярослава здобула бронзу чемпіонату світу, срібло у фіналі Діамантової ліги та стала чемпіонкою Європи у приміщенні.
У трійку найкращих увійшли:
- Фемке Бол з Нідерландів (чемпіонка світу та Діамантової ліги з бігу на 400 м з бар’єрами, чемпіонка Європи у жіночій та змішаній естафетах 4х400 м у приміщенні)
- Дітаджі Камбунджі зі Швейцарії (чемпіонка світу на 100 м з бар’єрами, чемпіонка Європи та віцечемпіонка світу на 60 м з бар’єрами у приміщенні)
- Марія Перес з Іспанії (чемпіонка світу зі спортивної ходьби на 35 км та 20 км, переможниця командного ЧЄ-2025 зі спортивної ходьби на 35 км).
Переможця буде оголошено 25 жовтня.
Останні 10 спортсменок року в Європі
- 2024 – Ярослава Магучих (Україна)
- 2023 – Фемке Бол (Нідерланди)
- 2022 – Фемке Бол (Нідерланди)
- 2021 – Сіфан Хассан (Нідерланди)
- 2020 – не присуджено
- 2019 – Марія Ласіцкене (-)
- 2018 – Діна Ашер-Сміт (Велика Британія)
- 2017 – Катеріна Стефаніді (Греція)
- 2016 – Рут Бейтія (Іспанія)
- 2015 – Дафне Схіпперс (Нідерланди)
- 2014 – Дафне Схіпперс (Нідерланди)