ESPN опублікував рейтинг 100 найкращих спортсменів XXI століття

Американський спортивний портал ESPN визначив топ-100 найкращих спортсменів XXI століття.

Рейтинг був опублікований на сайті видання.

Перше місце посів легендарний американський плавець Майкл Фелпс, який є найтитулованішим спортсменом в історії Олімпійських ігор (28 медалей).

Друге місце посіла ще одна представниця США, тенісистка Серена Вільямс, яка є 23-разовою переможницею турнірів серії Grand Slam. Топ-3 замкнув аргентинський футболіст, 8-разовий володар Золотого м'яча, Ліонель Мессі.

Топ-15 найкращих спортсменів XXI століття за версією ESPN

Майкл Фелпс (США, плавання) Серена Вільямс (США, теніс) Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) Леброн Джеймс (США, баскетбол) Том Бреді (США, американський футбол) Роджер Федерер (Швейцарія, теніс) Сімона Байлз (США, гімнастика) Тайгер Вудс (США, гольф) Усейн Болт (Ямайка, біг) Кобе Браянт (США, баскетбол) Новак Джокович (Сербія, теніс) Рафаель Надаль (Іспанія, теніс) Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) Стефен Каррі (США, баскетбол) Кетлін Ледекі (США, плавання)

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