ESPN опублікував рейтинг 100 найкращих спортсменів XXI століття
Американський спортивний портал ESPN визначив топ-100 найкращих спортсменів XXI століття.
Рейтинг був опублікований на сайті видання.
Перше місце посів легендарний американський плавець Майкл Фелпс, який є найтитулованішим спортсменом в історії Олімпійських ігор (28 медалей).
Друге місце посіла ще одна представниця США, тенісистка Серена Вільямс, яка є 23-разовою переможницею турнірів серії Grand Slam. Топ-3 замкнув аргентинський футболіст, 8-разовий володар Золотого м'яча, Ліонель Мессі.
Топ-15 найкращих спортсменів XXI століття за версією ESPN
- Майкл Фелпс (США, плавання)
- Серена Вільямс (США, теніс)
- Ліонель Мессі (Аргентина, футбол)
- Леброн Джеймс (США, баскетбол)
- Том Бреді (США, американський футбол)
- Роджер Федерер (Швейцарія, теніс)
- Сімона Байлз (США, гімнастика)
- Тайгер Вудс (США, гольф)
- Усейн Болт (Ямайка, біг)
- Кобе Браянт (США, баскетбол)
- Новак Джокович (Сербія, теніс)
- Рафаель Надаль (Іспанія, теніс)
- Кріштіану Роналду (Португалія, футбол)
- Стефен Каррі (США, баскетбол)
- Кетлін Ледекі (США, плавання)
Раніше ми повідомляли, що ESPN визначив найкращого баскетболіста 2024 року.